На каком самолете летает Криштиану Роналду

Самолет Криштиану Роналду Gulfstream G200 стоимостью 26,2 млн долларов летает со скоростью 560 миль (около 900 км) в час. На нем звезда португальского и мирового футбола летает вместе с подругой Джорджиной Родригес на отдых и по делам.

Фото: Instagram/georginagio

Криштиану Роналду ведет активный образ жизни, регулярно путешествуя на родину, в Португалию, и обратно. Можно сказать, что покупка 37-летним игроком «Манчестер Юнайтед» двухмоторного самолета Gulfstream G200 в 2015 году была для него, скорее, необходимостью, чем роскошью.

Фото: Instagram/cristiano

Футболист не скрывает интерьер своего самолета и периодически выкладывает фото из самолета в своем Instagram. Также самолет Роналду можно разглядеть в Instagram Джорджины.

По данным из открытых источников, самолет, принадлежащий Роналду, может летать на расстояние до 6292 км, вмещает четырех пассажиров и отлично подходит для перелетов по Европе.

Фото: Instagram/giorginagio

В самолете Роналду есть кровать, Wi-Fi, телефон, факс, электрическая плита, микроволновая печь, холодильник, развлекательная система, а также гардероб.