Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:32 08.03.2022

На каком самолете летает Криштиану Роналду

Самолет Роналду Фото: Instagram/cristiano
Самолет, принадлежащий Роналду, может летать на расстояние до 6292 км, вмещает четырех пассажиров и отлично подходит для перелетов по Европе, сообщает Zakon.kz.

Самолет Криштиану Роналду Gulfstream G200 стоимостью 26,2 млн долларов летает со скоростью 560 миль (около 900 км) в час. На нем звезда португальского и мирового футбола летает вместе с подругой Джорджиной Родригес на отдых и по делам.

Самолет Роналду

Фото: Instagram/georginagio

Криштиану Роналду ведет активный образ жизни, регулярно путешествуя на родину, в Португалию, и обратно. Можно сказать, что покупка 37-летним игроком «Манчестер Юнайтед» двухмоторного самолета Gulfstream G200 в 2015 году была для него, скорее, необходимостью, чем роскошью.

Футбол

Фото: Instagram/cristiano

Футболист не скрывает интерьер своего самолета и периодически выкладывает фото из самолета в своем Instagram. Также самолет Роналду можно разглядеть в Instagram Джорджины.

По данным из открытых источников, самолет, принадлежащий Роналду, может летать на расстояние до 6292 км, вмещает четырех пассажиров и отлично подходит для перелетов по Европе.

Футболист Португалии

Фото: Instagram/giorginagio

В самолете Роналду есть кровать, Wi-Fi, телефон, факс, электрическая плита, микроволновая печь, холодильник, развлекательная система, а также гардероб.

Альберт Ахметов
Роналду Криштиану Португалия
Президент Казахстана обсудил с президентом Германии ситуацию в Украине
07.03.2022
Вице-президент Турции Фуат Октай посетил Туркестан с рабочим визитом
07.03.2022
Рубль упал до исторических минимумов
07.03.2022
В Казахстане закрывается сеть кинотеатров
07.03.2022
МИД КНР: Тайвань «вернется в объятия родины»
07.03.2022
Главная Топ LIVE Все