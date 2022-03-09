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Законодательство РК
12:44 09.03.2022

Массовое ДТП произошло в Актобе

ДТП, разбитое стекло Фото: Zakon.kz
В Актобе ночью произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате было повреждено шесть автомашин. Проводится досудебное расследование, передает Zakon.kz.
9 марта примерно в 00:55 на пересечении пр. А. Молдагуловой и Абулхаир хана водитель внедорожника Toyota допустил столкновение с автомашиной KIA. В результате ДТП было повреждено шесть автомашин, стоящих на одной полосе дороги. ДП Актюбинской области

С места ДТП четверо человек с ушибами были доставлены в БСМП, где после оказания медицинской помощи отпущены.

Как установили полицейские, водитель внедорожника в 2020 году за управление транспортным средством в алкогольном опьянении был лишен права управления транспортным средством на семь лет.

Проводится досудебное расследование по ст. 346 ч.2 УК РК, по которой водителю грозит лишение свободы сроком от четырех до шести лет с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.

Анастасия Стативкина
Актобе
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