«Проверка» пожарной безопасности, или Как лже-инспекторы обманули десятки бизнесменов

Арзу Алмасова впервые столкнулась с сомнительными «проверками» еще в 2012 году. Говорит, визитеры представлялись сотрудниками МЧС, имели при себе «корочки» и всем своим видом внушали доверие.

Я сначала попадалась, платила. Если они приходили, когда меня не было на месте, продавщица деньги отдавала. Они ведь угрожали: «Если заплатите, заполним акт об отсутствии нарушений, а если нет…». А там ведь огромные штрафы! Арзу Алмасова

Позже женщине показалось странным, что регулярную плату «проверяющие» взимают «за годовое обслуживание», хотя его не производилось. Тогда она стала задавать неудобные вопросы и грозить звонком в чрезвычайную службу – для уточнения полномочий незваных гостей. Те капитулировали, но через некоторое время возвращались вновь.

В последнее время их будто больше стало. Сейчас же городских чатов много, там уже и пенсионеры жалуются, что некие люди по домам ходят и требуют деньги за составление акта об отсутствии нарушений противопожарной безопасности. С этого момента я и заинтересовалась их деятельностью.

По словам пострадавшей, вместо того, чтобы просто выставлять мошенников за дверь, она начала беседовать с ними, внимательно слушать, фиксировать происходящее на видео, изучать их папки с документами. Личное расследование привело к интересным открытиям. Во-первых, сотрудниками МЧС себя именовали работники частных организаций, предлагающих услуги по обслуживанию вытяжных дымовых систем. Во-вторых, таких организаций было много: менялись лица «проверяющих», но не алгоритм обмана.

Как они могут проводить проверки, если не имеют никакого отношения к госорганам? Они вообще должны заключать договоры с бизнесменами и чистить «вытяжки», за это брать деньги. А они ходят, с важным видом размахивают какими-то документами – народ ведется и не вникает. Арзу Алмасова

Когда в одном из городских чатов завязалось активное обсуждение происходящего, обнаружилась бывшая сотрудница одной из таких организаций. Она и поделилась с нашей героиней внутренней «кухней».

Она туда устроилась, не зная конкретно, чем они занимаются. Сначала к ней приставили более опытного коллегу, потом справлялась сама. Суть «работы»: ходить и требовать деньги у хозяев кафе, магазинов, даже маленьких овощных лавок. В шесть вечера весь коллектив шел сдавать «кассу» хозяину. Жили они в трехэтажном доме, там же был офис. Сотрудники получали «процент» в зависимости от опыта – от 30 до 50. Трудились там в основном нерезиденты и выходцы из мест не столь отдаленных, заработок был внушительным.

По словам Арзу, разобравшись в ситуации, девушка решила покинуть подозрительную организацию и пригрозила «начальству» обнародованием информации. В ответ ожидаемо получила угрозы.

Я с этим обращалась и в РОВД, и в районный акимат. Сказали писать заявления. Поэтому я и фиксировала происходящее, подыгрывала этим «проверяющим», вызывала «102». Они их ловят – и тут же отпускают за неимением состава преступления. Сама бывшая работница признавалась, что дальше РОВД их никогда не увозили. Расследование заводят максимум по статье «Мелкое хищение». Понимаю, что, с точки зрения документов, к ним «не подкопаешься» – безобидные ТОО, занимающиеся чисткой «вытяжек». Это похоже на организованную сеть, которая состоит из мелких компаний. Они могут закрываться, появляются новые, суть от этого не меняется. Арзу Алмасова

Как уже было сказано, на данный момент в изоляторе временного содержания находятся двое «рабочих». Обманутые предприниматели задаются вопросом, когда полиция выйдет на их руководство.

Как утверждает Арзу, только в Наурызбайском районе было обнаружено 67 пострадавших от деятельности подобных ТОО. Заручившись поддержкой коллег по несчастью, бизнесвумен обратилась в прокуратуру. Чтобы поймать правонарушителей за руку, наша героиня однажды по собственной инициативе связалась с одной из участниц схемы, представившись другим именем.

Написала ей в мессенджере, будто в мой магазин приходила проверка. Она ответила, что, раз приходила, я должна скинуть 8000 тенге на ее личную карту. Взамен обещала составить акт об отсутствии нарушений. Я ей отправила «липовые» личные данные и данные ИП – она мне составила акт. Потом я попросила привезти мне документ, она пообещала к вечеру. Я вызвала патруль. Ждем, ждем, она пишет: «Сегодня не успеваю, привезу в понедельник». А это была пятница. Я начала давить, сказала, что мне очень нужен этот акт. Предложила сама забрать. Мне назвали адрес магазина, в котором оставят мой документ. Мы поехали на задержание и поймали ее прямо с актом, оформленным на несуществующее ИП. Задержали ее с подельниками. Провели обыск – изъяли 370 актов. ТОО разные, но связь между ними определенно есть, они все друг друга знают. Возможно даже, что у них хозяин один, но, по закону, случаи должны разбираться отдельно. По одному из них было запрошено, что ТОО существует, налоговые отчеты идут, но за год указано 100 тыс. тенге, а мы у них изымаем акты на 700 тыс. тенге – и это заработок за три дня. Представьте, какие колоссальные деньги попадают в руки мошенников. Чистый рэкет.

Женщина добавила, что в ходе следствия обнаружились акты из разных городов: Сарыозек, Капшагай, Тараз, Коксу, так что реальное количество пострадавших от лже-сотрудников МЧС сложно даже предположить.

За комментарием по ситуации редакция Zakon.kz обратилась в прокуратуру Наурызбайского района. Там сообщили, что задержанные, подменяя специалистов органов ЧС, вводили в заблуждение субъекты бизнеса, проводили проверки и под угрозой штрафов вынуждали оплатить до 60 тыс. тенге за услуги противопожарной безопасности.

Досудебное расследование осуществляется Управлением полиции Наурызбайского района. Иная информация не разглашается в интересах следствия.

Из статьи 24 (Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности) Закона РК «О пожарной безопасности»: «Граждане РК обязаны (…) представлять в порядке, установленном законодательством РК, возможность органам государственной противопожарной службы проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля в области пожарной безопасности».

В соответствии с Указом президента РК «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в РК» с 1 января 2020 года по 1 января 2023 года прекращены проверки и профилактический контроль и надзор с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства, за исключением ряда случаев (ссылка на закон). К исключениям относятся и проверки пожарной безопасности.