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Законодательство РК
14:13 09.03.2022

Задержан водитель, подозреваемый в смертельном ДТП в Алматинской области

алматинская область, дтп, смерть, водитель, задержание Фото: Zakon.kz
В Талгарском районе Алматинской области произошло смертельное ДТП. Полицейским удалось установить автомашину и водителя, скрывшегося с места аварии, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте информационного медиа-портала МВД РК, 20 февраля на 6 км автодороги Талдыбулак – Акбулак полицейские обнаружили 33-летнего жителя Алматы с характерными при ДТП телесными повреждениями. Мужчину в бессознательном состоянии доставили в больницу (в реанимационное отделение), но через несколько дней пациент скончался, не приходя в сознание.

Криминалистам удалось установить автомашину, на которой предположительно был сбит мужчина, по обломку переднего бампера. 28-летний владелец BMW (житель одного из близ расположенных поселков) был доставлен в районную полицию, где признался в наезде на пешехода. Также он признался, что оставил место ДТП.

Расследование по факту находится в производстве областного департамента полиции. Подозреваемому инкриминируется ст. 345 («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РК и ст. 347 («Оставление места ДТП») УК РК. Автомашина помещена на спецстоянку. По факту назначены и проводятся соответствующие экспертизы, – сообщили в полиции.
Динара Халдарова
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