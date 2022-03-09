Задержан водитель, подозреваемый в смертельном ДТП в Алматинской области

Как сообщается на сайте информационного медиа-портала МВД РК, 20 февраля на 6 км автодороги Талдыбулак – Акбулак полицейские обнаружили 33-летнего жителя Алматы с характерными при ДТП телесными повреждениями. Мужчину в бессознательном состоянии доставили в больницу (в реанимационное отделение), но через несколько дней пациент скончался, не приходя в сознание.

Криминалистам удалось установить автомашину, на которой предположительно был сбит мужчина, по обломку переднего бампера. 28-летний владелец BMW (житель одного из близ расположенных поселков) был доставлен в районную полицию, где признался в наезде на пешехода. Также он признался, что оставил место ДТП.

Расследование по факту находится в производстве областного департамента полиции. Подозреваемому инкриминируется ст. 345 («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РК и ст. 347 («Оставление места ДТП») УК РК. Автомашина помещена на спецстоянку. По факту назначены и проводятся соответствующие экспертизы, – сообщили в полиции.