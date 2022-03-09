Выставка в Великобритании «Золото Великой степи» признана одной из лучших в 2021 году

Выставка «Золото Великой степи» проходила в Великобритании. На ней были представлены золотые артефакты, принадлежащие древним воинам – сакам. Возраст сокровищ – почти три тысячи лет.

Изделия, представленные на выставке, доказали европейцам, что древние кочевники были не только отважными воинами, но и ценителями, и творцами красоты.

Фото: акимат ВКО

Отметим, что это первое подобное событие в Европе, которое открывает миру цивилизацию кочевников. Золотые украшения, ножны, чудом сохранившиеся элементы одежды и сбруи из кожи и войлока – более 15 тысяч уникальных артефактов из курганов Восточного Казахстана.

Закрытие выставки в Великобритании состоялось в конце января 2022 года, но свою «миссию» она выполнила – именно благодаря находкам из Восточного Казахстана мир взглянул на культуру, ремесло, ювелирное дело древних кочевников по-новому.

Иностранные специалисты не скрывали своего восхищения от увиденного.

Это необычайная возможность переписать историю мира благодаря объектам, которые были раскопаны совсем недавно, буквально несколько месяцев назад. И самое главное для нас в Кембридже – это показать не только сами артефакты, но и весь археологический процесс и экспертные знания, применяющиеся в Казахстане, – сказал на открытии выставки директор музея Фицуильяма Люк Сайсон.

По его словам, данная выставка – это исключительная возможность показать Великобритании и всему миру культуру, с которой только начинается знакомство.

Иностранная пресса и вовсе заявила, что эта выставка сломала все стереотипы о кочевниках, продемонстрировав мировому сообществу совершенно новые данные об истории саков.

Фото: акимат ВКО

По словам акима ВКО Даниала Ахметова, который лично присутствовал на открытии выставки, экспозиция представляет подлинные шедевры, созданные предками. И эти работы свидетельствуют о том, что древние саки обладали уникальной культурой и глубокими знаниями в сферах кочевого скотоводства, горнодобывающей промышленности и металлургии.

Напомним, артефакты были обнаружены отечественными археологами в Восточном Казахстане, в курганах сакской элиты VII-VI веков до нашей эры. Этот период также называют «золотым веком» в истории древних казахов.

Венцом экспозиции является захоронение молодого лучника – нового «Золотого человека», датируемое VI-V веками до нашей эры. Его одежда насчитывает 15 тысяч золотых предметов. В 2018 году его останки были найдены сохранившимися в вечной мерзлоте, окруженные изысканными украшениями и оружием.

Фото: акимат ВКО

Исследования проводились под руководством ведущих археологов Казахстана Зейнуллы Самашева и Абдеша Толеубаева.

Необходимо отметить, что успех на мировом уровне стал возможен благодаря закономерным результатам целенаправленной работы, которая проводится в ВКО.

С 2016 года в области реализуется «Программа развития научно-исследовательских работ в сфере археологии в Восточно-Казахстанской области». В результате была проведена огромная работа по изучению историко-культурного наследия. Фонды областного музея пополнили 26 тысяч уникальных артефактов, часть которых и представлены в экспозиции «Золото Великой степи».

Фото: акимат ВКО

В 2022 году планируется продолжение археологических работ в Восточном Казахстане. В частности, будут исследованы комплекс «Акбаур» в Уланском районе, некрополь «Елеке сазы» в Тарбагатайском районе, «Аккайар» в Катон-Карагайском районе, могильник «Шу» сакского времени, а также начнутся работы по изучению предгорий Тарбагатая, Шынгыстау и Калбинского хребта.

Так что с уверенностью можно заявить, что казахстанцев, да и всю мировую общественность, ждут новые открытия.