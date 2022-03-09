Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:12 09.03.2022

Вирусолог назвал инфекции-спутники COVID-19

Комментарий инфекциониста Фото: Zakon.kz
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Николай Малышев рассказал об опасных последствиях COVID-19, перечислив инфекции-спутники, передает Zakon.kz.

Инфекционист отметил, что вирусные и грибковые заболевания, бактериальные инфекции могут присоединиться к COVID-19 на фоне ослабления иммунитета, пишет URA.ru.

Малышев пояснил, что это ухудшает течение болезни, а значит, повышается вероятность опасных последствий для пациента или переболевшего.

Кроме того, коронавирусная инфекция может повлиять на обострение других хронических заболеваний.

Абсолютно здоровых людей, особенно пожилого возраста, нет. Снижение иммунитета во время или после коронавируса может привести к ухудшению фоновых заболеваний, что весьма опасно.Вирусолог Николай Малышев

При сложном течении заболевания COVID-19 возможны следующие осложнения: цитокиновый шторм (агрессивная иммунная реакция организма на инфекцию), дыхательная, сердечная, печеночно-почечная недостаточность, ДВС-синдром (нарушение свертываемости крови), пневмония, а также более опасные последствия, такие как инсульты и инфаркты.

Ранее врач назвал способ сделать COVID-19 управляемым.

Оксана Житникова
COVID-19
Огнестрельное ранение получил участник массовой потасовки в Алматинской области
08.03.2022
Гололед и туман ожидаются в трех регионах Казахстана
08.03.2022
Ситуация в Украине: США вводят запрет на импорт нефти из РФ, Зеленский «охладел» к НАТО
08.03.2022
Нацбанк изменил регламент торгов тенге – доллар
09.03.2022
Городской автобус насмерть сбил пешехода в Алматы
08.03.2022
Главная Топ LIVE Все