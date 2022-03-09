Вирусолог назвал инфекции-спутники COVID-19

Инфекционист отметил, что вирусные и грибковые заболевания, бактериальные инфекции могут присоединиться к COVID-19 на фоне ослабления иммунитета, пишет URA.ru.

Малышев пояснил, что это ухудшает течение болезни, а значит, повышается вероятность опасных последствий для пациента или переболевшего.

Кроме того, коронавирусная инфекция может повлиять на обострение других хронических заболеваний.

Абсолютно здоровых людей, особенно пожилого возраста, нет. Снижение иммунитета во время или после коронавируса может привести к ухудшению фоновых заболеваний, что весьма опасно. Вирусолог Николай Малышев

При сложном течении заболевания COVID-19 возможны следующие осложнения: цитокиновый шторм (агрессивная иммунная реакция организма на инфекцию), дыхательная, сердечная, печеночно-почечная недостаточность, ДВС-синдром (нарушение свертываемости крови), пневмония, а также более опасные последствия, такие как инсульты и инфаркты.

Ранее врач назвал способ сделать COVID-19 управляемым.