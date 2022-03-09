Проблемы тяжело больных детей перекладывают на фонд «Қазақстан халқына» – депутат

В ходе регулярных встреч с избирателями по всей стране к депутатам неоднократно обращались родители тяжело больных детей. Необходимые препараты слишком дороги, цена доходит до тысяч, десятков, иногда сотен тысяч долларов. Мамы и папы просто бессильны помочь малышам и обречены лишь наблюдать, как смертельно опасное заболевание прогрессирует. Нередко сложнейшие болезни в нашей стране вообще не излечивают. Депутат Мажилиса Артур Платонов

Озвучивая запрос на имя заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова, депутат сказал, что при обращении за помощью на разных уровнях все «дружно кивают в сторону приказа министра здравоохранения», заявляя, что тот или иной необходимый препарат просто не входит в данный перечень.

Также справедливо указывают, что дело не столько в определенных заболеваниях, их классификации, сколько в невозможности вылечить ту или иную болезнь из-за чрезмерной стоимости лекарств. В настоящее время нередки случаи, когда работники системы здравоохранения направляют родителей в общественный социальный фонд «Қазақстан халқына», тем самым откровенно перекладывая ответственность за жизнь и здоровье граждан. Видимо, забывая, что одним из условий создания фонда является оказание благотворительной помощи населению страны по вопросам дополнительного обеспечения сверх мер господдержки. Мажилисмен Платонов

По словам депутата, существующие программы и их параметры нуждаются в пересмотре, так как с каждым месяцем число обращений граждан растет. Обращаясь к Ералы Тугжанову, мажилисмен попросил создать условия для масштабного системного лечения тяжелых заболеваний в Казахстане и полного обеспечения всеми необходимыми препаратами.