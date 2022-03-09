Советы юриста: что считать цифровыми активами

С приходом в нашу жизнь технического прогресса стал появляться новый пласт артефактов — файлы с записями частной деятельности, текстами, фото и видеоматериалами. Можно ли считать цифровым активом частный файл с рисунком или фотографией, который опубликован в открытом доступе, разошелся по миру и потом многократно используется уже в коммерческих целях?

Обычно активы делятся на:

материальные, которые «можно потрогать руками»;

нематериальные, к которым как раз и принято относить продукты интеллектуальной деятельности.⠀

Для простоты понимания «цифровыми активами» будем считать все факты, события, их описания и характеристики, приведенные в цифровую форму и обладающие стоимостью.

Цифровые активы уже давно наше настоящее, они существуют, ежегодно увеличиваясь в объеме в геометрической прогрессии. Цифровые активы формируются, хранятся и используются. Однако не следует испытывать иллюзии в неуязвимости цифровых активов. Нотариус Алтынай Макешева

Она отметила, что если раньше безопасность как личных данных, так и других материальных активов целиком зависела от самого человека, от его усилий по нераспространению информации или покупке замков и сейфов, то сегодня граждане не имеют ни малейшего понятия, кто собирает данные со смартфонов, фитнес-трекеров, социальных сетей и любых других активностей.

Однажды попавшие в цифровую реальность данные становятся практически общедоступны, вопрос только в необходимых средствах и времени.

Никто не застрахован от того, что завтра злоумышленник не воспользуется электронной подписью или отпечатком пальцев, чтобы завладеть цифровыми активами: перевести деньги или переписать недвижимость.

За оформлением сделки по купле-продажи цифровых активов можно обратиться к нотариусу. Например, если вы решили продать/купить канал на видеохостинге YouTube или аккаунт в социальной сети.

Казахстанское законодательство определяет ключевые моменты в этой сфере.

Цифровые активы – это имущество, созданное в электронно-цифровой форме с применением средств криптографии и компьютерных вычислений, не являющееся финансовым инструментом, а также электронно-цифровая форма удостоверения имущественных прав.

Предусмотрено, что цифровые активы не являются средством платежа и бывают двух видов: обеспеченными или необеспеченными.

Что относится к обеспеченным цифровым активам:

цифровой токен и иные цифровые активы.

Что относится к необеспеченным цифровым активам: