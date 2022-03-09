Более 1,5 млн тонн -в Казахстане сформированы запасы продовольственных товаров

На заседании были рассмотрены вопросы транспорта и торговли, передает пресс-служба премьер-министра РК.

Для поддержания и стимулирования казахстанских производителей-экспортеров Правительством будут оказаны необходимые меры финансовой и сервисной поддержки. В настоящее время сформированы достаточные запасы социально-значимых продовольственных товаров в общем объеме более 1,5 млн тонн продовольствия.

По информации Союза торговых сетей Республики Казахстан, запасы в торговых точках обеспечат потребности населения на ближайший период. Для поддержания экономической активности производителей, использующих в производстве импортные товары, а также для насыщения внутреннего рынка продовольствием премьер-министр поручил рассмотреть вопрос обнуления импортных таможенных пошлин на чувствительные для экономики товары.