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06:43 10.03.2022

Определились четыре четвертьфиналиста Лиги чемпионов

четвертьфинал Лига Чемпионов Фото: pixabay
Испанский «Реал» в ответном матче обыграл «ПСЖ», английский «Манчестер Сити» сыграл со «Спортингом» вничью, но первая встреча завершилась победой подопечных Гвардьолы, сообщает Zakon.kz.

«Реал» и «Манчестер Сити» стали участниками 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22, сообщает Спорт-Экспресс.

9 марта команды одержали победы по сумме двух матчей в 1/8 финала.

Испанский клуб обыграл в ответном матче «ПСЖ» (3:1). Хет-триком отметился Карим Бензема. Первая игра в Париже закончилась победой парижан — 1:0.

Английская команда сыграла вничью со «Спортингом» (0:0). В первой игре подопечные Хосепа Гвардьолы одержали разгромную победу — 5:0, поэтому по сумме двух матчей прошли дальше.

8 марта в четвертьфинал еврокубка вышли «Бавария» и «Ливерпуль».

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 18 марта в Ньоне.

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