06:43 10.03.2022
Определились четыре четвертьфиналиста Лиги чемпионов
Фото: pixabay
Испанский «Реал» в ответном матче обыграл «ПСЖ», английский «Манчестер Сити» сыграл со «Спортингом» вничью, но первая встреча завершилась победой подопечных Гвардьолы, сообщает Zakon.kz.
«Реал» и «Манчестер Сити» стали участниками 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22, сообщает Спорт-Экспресс.
9 марта команды одержали победы по сумме двух матчей в 1/8 финала.
Испанский клуб обыграл в ответном матче «ПСЖ» (3:1). Хет-триком отметился Карим Бензема. Первая игра в Париже закончилась победой парижан — 1:0.
Английская команда сыграла вничью со «Спортингом» (0:0). В первой игре подопечные Хосепа Гвардьолы одержали разгромную победу — 5:0, поэтому по сумме двух матчей прошли дальше.
8 марта в четвертьфинал еврокубка вышли «Бавария» и «Ливерпуль».
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 18 марта в Ньоне.
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