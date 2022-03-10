Жизнь на Марсе: ученые провели новые исследования

В мае 2021 года китайский марсоход Zhurong («Журонг») приземлился в районе равнины Утопии в северном полушарии Марса и за 60 марсианских дней прошел 450 метров, исследуя поверхность планеты.

Ученые проанализировали параметры почвы и изображений с камер. А также провели изучение данных, собранных совместно с орбитальным аппаратом «Тяньвэнь-1».

Специалисты обратили внимание, что плоскость поверхности верхнего слоя почвы проскальзывает между колес, а параметры взаимодействия верхнего слоя грунта с колесами на данной местности говорят о том, что ранее на этом месте была вода, заполняющая поверхность верхнего слоя почвы.

Указывают на это и характеристики исследуемой почвы – она имеет высокую способность сцепления, а наличие поперечных эоловых хребтов доказывает существование местных ветров в северо-восточном направлении.

Ученые пришли к выводу, что все найденные следы доказывают нахождение воды на поверхности Марса и воздействие на поверхность планеты ветра.

Поверхностные скалы свидетельствуют о физических процессах выветривания. Совместные исследования с использованием данных марсохода и орбитального аппарата могут дать представление о существовании в данной местности эоловой и водной стихий, а также об эволюции обитаемости северных низменностей на Марсе, – отмечается в результатах исследования, опубликованных в журнале Nature Geoscience.