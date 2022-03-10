12:01 10.03.2022
Казахстан рассматривает различные маршруты по экспорту нефти – Минэнерго
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики РК Болат Акчулаков в кулуарах правительства рассказал, ожидается ли снижение экспорта казахстанской нефти из-за конфликта между Украиной и Россией, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава Минэнерго сообщил, что таких прогнозов нет.
Нет, не ожидаем. Конечно, положительно (оцениваем рост цен на нефть. – Прим. ред.), если мы сможем на нашей нефти заработать больше денег, то что плохого.Болат Акчулаков
При этом министр отметил, что рассматриваются различные маршруты по экспорту казахстанской нефти.
У нас в свое время была же разветвленная система экспорта, в том числе в Китай и Европу. Пока санкций нет, поэтому мы не смотрим на то, чтобы какие-то объемы перенаправить куда-то. Мы будем работать так, как договорились в штатном режиме, через КТЖ, через Самару. У нас есть возможности различные, есть порт Актау, Балтийская трубопроводная система. Но пока мы не рассматриваем. Мы опционально смотрим, но продолжаем работать так, как договорились.Болат Акчулаков
Не ожидает ведомство и снижения объемов добычи нефти.
Нет. Пока нет же санкций. На добычу влияет в первую очередь возможность продать нефть. Понятно, что если есть возможность продать, то сложностей нет. Увеличение добычи тоже сложно. Просто так увеличить добычу сырой нефти (нельзя. – Прим. ред.). Для этого нужна инфраструктура определенная. Поэтому тот план, который мы заложили, – 87,5 млн тонн – это то, что мы можем сегодня в силу имеющейся инфраструктуры добыть.Болат Акчулаков