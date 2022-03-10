Казахстан рассматривает различные маршруты по экспорту нефти – Минэнерго

Глава Минэнерго сообщил, что таких прогнозов нет.

Нет, не ожидаем. Конечно, положительно (оцениваем рост цен на нефть. – Прим. ред.), если мы сможем на нашей нефти заработать больше денег, то что плохого. Болат Акчулаков

При этом министр отметил, что рассматриваются различные маршруты по экспорту казахстанской нефти.

У нас в свое время была же разветвленная система экспорта, в том числе в Китай и Европу. Пока санкций нет, поэтому мы не смотрим на то, чтобы какие-то объемы перенаправить куда-то. Мы будем работать так, как договорились в штатном режиме, через КТЖ, через Самару. У нас есть возможности различные, есть порт Актау, Балтийская трубопроводная система. Но пока мы не рассматриваем. Мы опционально смотрим, но продолжаем работать так, как договорились. Болат Акчулаков

Не ожидает ведомство и снижения объемов добычи нефти.