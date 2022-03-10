В Казахстане могут начать добывать сланцевую нефть

По добыче сланцевой нефти буквально на прошлой неделе прошел круглый стол по рассмотрению вопроса о постановке на запас нефтематеринских пород. Это говорит о том, что это так называемая сланцевая нефть. Но на балансе эти запасы не учитываются. То есть на сегодняшний день ни в законе, ни в Кодексе о недрах и недропользовании, ни в подзаконных актах нет методики подсчета таких запасов. Поэтому этот вопрос прорабатывается. Сериккали Брекешев

Он подчеркнул, что никакой опасности для экологии добыча сланцевой нефти не несет. Однако добавил, что каждый проект необходимо рассматривать индивидуально.

В принципе, мы готовы рассмотреть вопрос, если это будет способствовать увеличению минерально-сырьевой базы Казахстана. Сериккали Брекешев

Сланцевая нефть добывается из нижних, труднодоступных сланцевых горных пород. Эти породы представляют собой наслоение различных минералов и расположены ниже пластов, где добываются традиционные нефть и газ. По качественным характеристикам обычная и сланцевая нефть значительно не отличаются, говорится в открытых источниках.