Вентиляционная камера загорелась в здании «Абу-Даби Плаза» в Нур-Султане

По предварительной информации столичного ДЧС, сообщение о возгорании по ул. Сыганак, 60/5 поступило на пульт пожарной службы «101» 10 марта в 14:57.

На место были направлены пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана, которые обнаружили, что происходит возгорание вентиляционной камеры на первом этаже здания «Абу-Даби Плаза».

Жертв и пострадавших нет. До прибытия огнеборцев сотрудники и посетители эвакуировались самостоятельно. Пожар ликвидирован в 15:24. Пресс-служба ДЧС Нур-Султана

На месте пожара работают 16 единиц техники и 61 человек личного состава ДЧС Нур-Султана.