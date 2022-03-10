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15:45 10.03.2022

Вентиляционная камера загорелась в здании «Абу-Даби Плаза» в Нур-Султане

нур-султан, абу-даби плаза, пожар Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане на первом этаже здания «Абу-Даби Плаза» загорелась вентиляционная камера, передает Zakon.kz.

По предварительной информации столичного ДЧС, сообщение о возгорании по ул. Сыганак, 60/5 поступило на пульт пожарной службы «101» 10 марта в 14:57.

На место были направлены пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана, которые обнаружили, что происходит возгорание вентиляционной камеры на первом этаже здания «Абу-Даби Плаза».

Жертв и пострадавших нет. До прибытия огнеборцев сотрудники и посетители эвакуировались самостоятельно. Пожар ликвидирован в 15:24.Пресс-служба ДЧС Нур-Султана

На месте пожара работают 16 единиц техники и 61 человек личного состава ДЧС Нур-Султана.

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