В Казахстане индекс деловой активности вырос в феврале

По результатам полученных оценок индекс деловой активности в феврале увеличился, составив 50,6 (в январе – 50,0). Увеличение индекса обусловлено восстановлением деловой активности в секторе услуг до 50,6 (в январе – 49,4). В промышленности и строительстве значения индексов существенно не изменились и составили 51,4 и 46,0 (в январе – 51,8 и 45,7). Заместитель директора департамента Нацбанка Денис Чернявский

По словам специалиста, улучшение деловой активности отмечалось в восьми регионах, ухудшение – в девяти регионах.

Наиболее высокий уровень деловой активности отмечен в Туркестанской области (56,2) и Шымкенте (53,7), наиболее низкий уровень – в Жамбылской области (44,7) и в Алматы (45,7).

При этом предприятия оценили текущие условия в целом негативно, но оценка была лучше, чем в предыдущем месяце: баланс ответов между положительными и негативными оценками составил (-)1,4, увеличившись с (-)2,3 в январе.

Улучшились оценки всех факторов, кроме оценки доступа к финансам/кредитам, которая впервые с января 2021 года оказалась отрицательной (-0,5). Оценки изменения остальных факторов (налоговая нагрузка, спрос, вопросы защиты бизнеса), несмотря на улучшение, остаются в негативной зоне (соответственно (-)5,5, (-)4,0 и (-)1,1). Положительной оказалась только оценка изменения инфраструктуры (0,7). Заместитель директора департамента Нацбанка Денис Чернявский

Вместе с тем повысился оптимизм предприятий в отношении будущих бизнес-условий на следующие шесть месяцев: оценка будущих условий составила 21,5 (в январе – 17,9), в то же время улучшилась оценка текущих условий до (-)1,4 (в январе – (-)2,3).

В результате сводный индекс бизнес-климата по экономике заметно увеличился до 11,4 (в январе – 7,4).

В феврале 2022 года в опросе приняли участие 465 предприятий: в строительстве – 71, промышленности – 177, услугах – 217.