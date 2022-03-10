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18:34 10.03.2022

В Алматинской области сгорели дом и баня: есть погибший

сгорели дом и баня Фото: МЧС РК
В селе Панфилово Алматинской области сгорели частный дом и баня. Во время пожара погибла женщина, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС области, сигнал о возгорании поступил 10 марта в 12:36.

На место вызова незамедлительно были направлены силы и средства противопожарных подразделений из Талгара (два отделения) и Алматы (одно отделение).

По прибытии на место вызова было установлено, что мансардный дом и баня, построенные из сруба, полностью охвачены огнем. В ходе тушения пожара обнаружено тело женщины 1968 года рождения.Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Как уточнили в ведомстве, пожар ликвидировали в 14:29. Общая площадь возгорания составила 175 кв. м. (дом 150 кв. м, баня 25 кв. м).

Для выяснения причины пожара на место направлена исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Алматинской области, – отмечено в пресс-релизе.
Анастасия Московчук
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