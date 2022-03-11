Важные изменения в госзакупках в 2022 году

О применении одного источника в исключительных случаях.

ОБ исключении 4 оснований в ст. 39 п. 3.

Как работать с электронным каталогом товаров с 1 июля 2022 года.

О новом способе закупок через ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН с 1 января 2022 года.

О внедрении демпинга и финансовой устойчивости в ЗЦП.

Какие три новых вида конкурса по перечням появились в ГЗ.

О внедрении внесения 3% через электронный кошелек.

Как работает новый алгоритм действий в АУКЦИОНЕ.

Что такое ФАКТОРИНГ и как он работает в рамках ГЗ.