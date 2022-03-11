10:00 11.03.2022
Важные изменения в госзакупках в 2022 году
Фото: Zakon.kz
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА «Важные изменения в государственных закупках в 2022 году». Ведущая – Наталья Романова, эксперт-практик по ГЗ – расскажет:
О применении одного источника в исключительных случаях.
ОБ исключении 4 оснований в ст. 39 п. 3.
Как работать с электронным каталогом товаров с 1 июля 2022 года.
О новом способе закупок через ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН с 1 января 2022 года.
О внедрении демпинга и финансовой устойчивости в ЗЦП.
Какие три новых вида конкурса по перечням появились в ГЗ.
О внедрении внесения 3% через электронный кошелек.
Как работает новый алгоритм действий в АУКЦИОНЕ.
Что такое ФАКТОРИНГ и как он работает в рамках ГЗ.
СОГЛАСИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ для исключения поставщиков из РНУ и многое другое.