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10:00 11.03.2022

Важные изменения в госзакупках в 2022 году

госзакупки Фото: Zakon.kz
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА «Важные изменения в государственных закупках в 2022 году». Ведущая – Наталья Романова, эксперт-практик по ГЗ – расскажет:

  • О применении одного источника в исключительных случаях.

  • ОБ исключении 4 оснований в ст. 39 п. 3.

  • Как работать с электронным каталогом товаров с 1 июля 2022 года.

  • О новом способе закупок через ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН с 1 января 2022 года.

  • О внедрении демпинга и финансовой устойчивости в ЗЦП.

  • Какие три новых вида конкурса по перечням появились в ГЗ.

  • О внедрении внесения 3% через электронный кошелек.

  • Как работает новый алгоритм действий в АУКЦИОНЕ.

  • Что такое ФАКТОРИНГ и как он работает в рамках ГЗ.

  • СОГЛАСИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ для исключения поставщиков из РНУ и многое другое.

Анастасия Стативкина
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