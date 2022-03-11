Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:49 11.03.2022

Димаш Кудайберген опубликовал архивное видео

публикация концерта Фото: Instagram.com/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген поделился с подписчиками записью концерта. Комментаторы с восторгом отреагировали на публикацию, сообщает Zakon.kz.
Не могу дождаться наших встреч на моих концертах. Вы помните этот? – спрашивает артист в подписи к видео.

  • Помним и очень ждем концертов. И многие поют «Лейла» каждый день с этого концерта.

  • Какая радость получить весточку от тебя! Все концерты помню.

  • Ждем концертов с нетерпением!

  • Спасибо за позитивный пост!

  • Шикарное исполнение. Песня приятная, – отметили фанаты.

Анастасия Московчук
Кудайберген Димаш
Задержание экс-главы КНБ Масимова – новые подробности
10.03.2022
Токаев подписал закон, позволяющий обмениваться с США данными о счетах граждан
10.03.2022
Ситуация в Украине: итоги переговоров Лаврова и Кулебы в Анталье
10.03.2022
Россия вводит запрет на вывоз сахара, поставки в ЕАЭС не исключаются
10.03.2022
«Феномен» роста стоимости нефти сопровождается «пикированием» курса тенге – эксперт
10.03.2022
Главная Топ LIVE Все