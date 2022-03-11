09:49 11.03.2022
Димаш Кудайберген опубликовал архивное видео
Фото: Instagram.com/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген поделился с подписчиками записью концерта. Комментаторы с восторгом отреагировали на публикацию, сообщает Zakon.kz.
Не могу дождаться наших встреч на моих концертах. Вы помните этот? – спрашивает артист в подписи к видео.
Помним и очень ждем концертов. И многие поют «Лейла» каждый день с этого концерта.
Какая радость получить весточку от тебя! Все концерты помню.
Ждем концертов с нетерпением!
Спасибо за позитивный пост!
Шикарное исполнение. Песня приятная, – отметили фанаты.