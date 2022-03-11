Илон Маск стал отцом в седьмой раз

У 50-летнего миллиардера это седьмой ребенок, 33-летняя Граймс стала мамой второй раз.

Как отмечает газета New York Post, малышка появилась на свет с помощью суррогатной матери в конце 2021 года. Родители несколько месяцев скрывали факт ее рождения.

О девочке по имени Экза Дарк Сайдириэль (Exa Dark Sideræl) стало известно во время очередного интервью певицы для издания Vanity Fair. Журналист, которого она пригласила домой, услышал детский плач, женщине пришлось рассказать о дочери. Граймс обращается к ребенку по имени Уай (Y). Она объяснила, что имя Экза означает единицу измерения экзафлопс — квинтиллион вычислений с плавающей точкой в секунду, Дарк — это в переводе с английского темнота, ассоциирующаяся с неизвестностью и темной материей, а Сайдириэль — эльфийское написание слова sidereal, связанного со звездным временем.

Мы счастливы. Это лучшее время в нашей жизни... Мы всегда хотели, чтобы у нас было как минимум трое-четверо детей, – поделилась певица радостью с журналистом во время интервью.

Отметим, что старшего брата малышки зовут Экс (X), он появился на свет в начале мая 2020 года. Родители дали ребенку имя X Æ A-XII, но позже его пришлось изменить, так как возникли сложности с оформлением документов на малыша. Певица называет его Little X (Маленький Икс). После рождения сестры мальчик живет с отцом.

Фото: instagram/elonrmuskk

Я бы, наверное, назвала его своим парнем, но мы очень подвижны. Мы живем в разных домах. Мы лучшие друзья. Мы все время видимся. У нас просто происходит что-то свое, и я не ожидаю, что другие люди поймут это, – объяснила певица изданию.

Ранее появилась информация, что в сентябре 2021 года Маск и Граймс расстались, но родители заявили, что ладят и совместно воспитывают детей.