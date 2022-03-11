Казахстан будет обмениваться с Турцией опытом и программами в сфере образования
Цель соглашения – развитие сотрудничества в области образования в соответствии с национальными законодательствами государств и международными правовыми нормами на основе принципов равенства и взаимного уважения.
Документ предусматривает сотрудничество в следующих областях:
Обмен опытом в сфере образования, реализация образовательных программ, проведение совместных проектов, поощрение обмена информацией и научными публикациями.
Поощрение обмена научными сотрудниками, экспертами, учителями, руководителями организаций образования и студентами.
Организация программ повышения квалификации для руководителей, учителей и сотрудников в сфере образования.
Обмен опытом в разработке и усовершенствовании учебных программ и материалов.
Обмен опытом в сфере применения новых технологий в образовании.
Взаимный обмен информацией и опытом в отношении систем измерения и оценки общей системы образования.
Поощрение участия студентов в научных и культурных олимпиадах на взаимной основе.
Поощрение взаимного участия в таких мероприятиях, как семинары, выставки, конференции, научные исследования и т.п.
Развитие сотрудничества между образовательными учреждениями по совместным программам, партнерским отношениям/побратимыми организациями образования/и студенческой деятельности.
Развитие сотрудничества в области молодежной политики и коммуникации.
Кроме того, предусматривается, что стороны открывают учебные заведения в странах друг друга на основе взаимности.
А также:
оказывают содействие при выдаче виз научным сотрудникам, преподавателям, учителям и членам их семей, которые будут назначены в рамках Cоглашения;
поддерживают работу по изучению истории литературы, культуры и истории Казахстана и Турции в своих учебных заведениях;
на взаимной основе рассмотрят возможность открытия центров по изучению казахских и турецких языков.
Казахстанская сторона поощряет преподавание турецкого языка, и турецкая сторона поощряет преподавание казахского языка.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 марта.