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12:03 11.03.2022

Казахстан будет обмениваться с Турцией опытом и программами в сфере образования

проект соглашения о сотрудничестве с Турцией в сфере образования Фото: Zakon.kz
Министерство образования и науки подготовило проект Соглашения о сотрудничестве в области образования между правительствами Казахстана и Турции, сообщает Zakon.kz.

Цель соглашения – развитие сотрудничества в области образования в соответствии с национальными законодательствами государств и международными правовыми нормами на основе принципов равенства и взаимного уважения.

Документ предусматривает сотрудничество в следующих областях:

  1. Обмен опытом в сфере образования, реализация образовательных программ, проведение совместных проектов, поощрение обмена информацией и научными публикациями.

  2. Поощрение обмена научными сотрудниками, экспертами, учителями, руководителями организаций образования и студентами.

  3. Организация программ повышения квалификации для руководителей, учителей и сотрудников в сфере образования.

  4. Обмен опытом в разработке и усовершенствовании учебных программ и материалов.

  5. Обмен опытом в сфере применения новых технологий в образовании.

  6. Взаимный обмен информацией и опытом в отношении систем измерения и оценки общей системы образования.

  7. Поощрение участия студентов в научных и культурных олимпиадах на взаимной основе.

  8. Поощрение взаимного участия в таких мероприятиях, как семинары, выставки, конференции, научные исследования и т.п.

  9. Развитие сотрудничества между образовательными учреждениями по совместным программам, партнерским отношениям/побратимыми организациями образования/и студенческой деятельности.

  10. Развитие сотрудничества в области молодежной политики и коммуникации.

Кроме того, предусматривается, что стороны открывают учебные заведения в странах друг друга на основе взаимности.

А также:

  • оказывают содействие при выдаче виз научным сотрудникам, преподавателям, учителям и членам их семей, которые будут назначены в рамках Cоглашения;

  • поддерживают работу по изучению истории литературы, культуры и истории Казахстана и Турции в своих учебных заведениях;

  • на взаимной основе рассмотрят возможность открытия центров по изучению казахских и турецких языков.

Казахстанская сторона поощряет преподавание турецкого языка, и турецкая сторона поощряет преподавание казахского языка.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 марта.

Лариса Черненко
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