Жириновского вывели из медикаментозного сна – СМИ

По информации ТАСС, лидер ЛДПР Владимир Жириновский выведен из медикаментозного сна, он в сознании и уже получает документы от помощников.

О госпитализации Жириновского из-за заражения «омикрон-штаммом» стало известно в начале февраля. В Минздраве России его состояние оценили как стабильное.