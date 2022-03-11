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14:11 11.03.2022

Жириновского вывели из медикаментозного сна – СМИ

Владимир Жириновский Фото: instagram.com/zhirinovskiy
Глава ЛДПР Владимир Жириновский выведен из медикаментозного сна. Российские СМИ пишут, что политик пришел в сознание, передает Zakon.kz.

По информации ТАСС, лидер ЛДПР Владимир Жириновский выведен из медикаментозного сна, он в сознании и уже получает документы от помощников.

О госпитализации Жириновского из-за заражения «омикрон-штаммом» стало известно в начале февраля. В Минздраве России его состояние оценили как стабильное.

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