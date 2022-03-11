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Законодательство РК
14:38 11.03.2022

Обязательное ношение масок отменили в Кыргызстане

В Кыргызстане отменили ношение масок Фото: unsplash
С 12 марта в Кыргызстане отменяется обязательное ношение масок, за исключением учреждений здравоохранения и общественного транспорта, передает Zakon.kz.
Отменено обязательное ношение масок для учащихся и преподавательского состава в вузах, спузах и других общеобразовательных организациях, торговых центрах, ресторанах, кафе, точках общепита, на базарах, в музеях, спортивных клубах, библиотеках. Правительство Кыргызстана

Жителям Кыргызстана на добровольной основе рекомендовано соблюдать масочный режим в местах большого скопления людей, в крупных торговых центрах, на рынках, при проведении массовых мероприятий в целях профилактики COVID-19 и иных видов инфекционных болезней.

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