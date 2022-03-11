Обязательное ношение масок отменили в Кыргызстане

Отменено обязательное ношение масок для учащихся и преподавательского состава в вузах, спузах и других общеобразовательных организациях, торговых центрах, ресторанах, кафе, точках общепита, на базарах, в музеях, спортивных клубах, библиотеках. Правительство Кыргызстана

Жителям Кыргызстана на добровольной основе рекомендовано соблюдать масочный режим в местах большого скопления людей, в крупных торговых центрах, на рынках, при проведении массовых мероприятий в целях профилактики COVID-19 и иных видов инфекционных болезней.