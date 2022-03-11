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Законодательство РК
19:32 11.03.2022

Стажер из банка снимала деньги со счетов клиентов в Алматы

Работница банка, мошенничество Фото: pixabay
В Алматы за мошенничество задержана 22-летняя работница банка, сообщает Zakon.kz.

В полиции установили, что на работу в качестве стажера-консультанта она изначально устроилась с преступным умыслом. В ее функциональные обязанности входило оказание помощи клиентам по установке мобильного приложения в смартфоны клиентов и прикрепление к ресурсу его банковских карт.

В некоторых случаях девушка создавала личные кабинеты через свой смартфон, мотивируя это тем, что камера клиента не поддерживает видеопроверку.

Это позволяло гражданке И. в ходе настройки делать скриншоты с личными данными пользователей. А после, пользуясь личными данными и паролем клиентов, заходила в приложение и снимала с их счетов денежные средства. Нередко переводила средства на карты третьих лиц. Начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов

В отношении подозреваемой расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 190 УК РК. Ее личность проверяется на причастность к другим противоправным действиям.

Константин Вноровский
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