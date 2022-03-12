Профориентологи появятся в образовательных учреждениях Казахстана

Проект развития молодежного корпуса Zhas Project завершился в Казахстане.

Цель проекта – стимулирование вовлеченности молодежи в жизнь сообщества и развитие жизненно важных навыков посредством реализации программы обучения общественно полезной деятельности на благо сообщества.

Zhas Project – совместный проект Министерства образования и науки и Всемирного банка.

С ноября 2021 года по февраль 2022 года компанией ТОО «New Technology» было выполнено задание – «Усовершенствование институционального потенциала Министерства образования и науки для поддержки молодежи во время перехода от школы к работе».

Были разработаны основы нормативной базы для проведения поэтапной профессиональной ориентации и карьерного консультирования на протяжении всей жизни.

Такой проект способствует эффективной реализации молодежной политики, проводимой правительством Республики Казахстан. Одним из принципов проекта является признание позитивного развития молодежи, а также предоставление дополнительных возможностей для создания активной жизненной позиции молодых людей в жизни сообщества. Руководитель ТОО «New Technology» Жанат Нысанова

Цель проекта – усовершенствование институционального потенциала Министерства образования и науки в поддержке молодежи в переходе от школы к работе, принятие информированного решения о будущем образовании и карьере с долгосрочной идеей сократить долю молодежи категории NEET и безработицу среди молодежи.

Мир профессий меняется очень быстро, и нужен специалист, который не только будет следить за всеми изменениями на рынке труда, но и сможет профессионально и в короткие сроки провести профориентационную работу с детьми и подростками и карьерное консультирование со взрослым населением. До недавнего времени в Казахстане не было профессии «профориентолог». В разработанных документах предлагается внедрение данной профессии и все этапы профессионального развития данного специалиста. В скором времени организации высшего образования смогут начать подготовку профориентологов для Казахстана. Такой специалист будет востребован как в организациях образования, так и для взрослого населения. Жанат Нысанова

Первым этапом в подготовке новых специалистов стали тренинги по методике проведения профориентационной работы и карьерного консультирования, которые посетили более 360 сотрудников школ и колледжей.

Педагоги и психологи смогли получить знания в области нормативно-правовых актов по вопросам профориентации, освоили ряд психологических методик для профдиагностики и научились использовать существующие цифровые платформы для построения образовательной программы и карьерной траектории.

Также была разработана методика сетевого взаимодействия между организациями, задействованными в профессиональной ориентации и карьерном консультировании. Особенную роль в этой методике занимают центры занятости и центры карьеры при колледжах, участвующих в проекте «Жас маман». Эти организации должны стать центрами помощи и предназначены для консультирования подростков и взрослого населения по вопросам трудоустройства и занятости. Жанат Нысанова

Экспертами в проекте были специалисты в сфере психологии и социологии, Национальной системы квалификаций, профориентации и карьерного консультирования Казахстана и России.

Включение профориентологов в образовательный процесс – актуальная задача. С 2021 года колледжи получили академическую свободу и сейчас могут наравне с организациями высшего образования легко подстраиваться под нужды рынка труда.

Естественно, появилась и задача своевременно и в полном объеме доносить информацию о новых и востребованных занятиях общественности. Так, появление новой профессии «профориентолог» стало очень востребованным.

Такой специалист может консультировать как школьников и студентов, так и взрослое население по вопросам переподготовки, поиска новой работы, карьерного роста.