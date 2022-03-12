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12:22 12.03.2022

Более 200 человек эвакуировали в Акмолинской области с трасс

дорога, метель, машина Фото: pixabay
Только за одну ночь с трасс области спасатели эвакуировали в пункты обогрева 247 человек, из них 96 детей. В пунктах эвакуации было организовано горячее питание, передает Zakon.kz.
Спасательные операции проводились в Бурабайском, Шортандынском, Аршалынском районах. Спасатели работали в круглосуточном режиме. Департамент по ЧС Акмолинской области

В ведомстве напомнили, что при получении SMS-уведомления о закрытии дорог жителям области необходимо воздержаться от поездок в данных направлениях во избежание трагедии.

Анастасия Стативкина
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