Более 200 человек эвакуировали в Акмолинской области с трасс

Спасательные операции проводились в Бурабайском, Шортандынском, Аршалынском районах. Спасатели работали в круглосуточном режиме. Департамент по ЧС Акмолинской области

В ведомстве напомнили, что при получении SMS-уведомления о закрытии дорог жителям области необходимо воздержаться от поездок в данных направлениях во избежание трагедии.