12:22 12.03.2022
Более 200 человек эвакуировали в Акмолинской области с трасс
Фото: pixabay
Только за одну ночь с трасс области спасатели эвакуировали в пункты обогрева 247 человек, из них 96 детей. В пунктах эвакуации было организовано горячее питание, передает Zakon.kz.
Спасательные операции проводились в Бурабайском, Шортандынском, Аршалынском районах. Спасатели работали в круглосуточном режиме. Департамент по ЧС Акмолинской области
В ведомстве напомнили, что при получении SMS-уведомления о закрытии дорог жителям области необходимо воздержаться от поездок в данных направлениях во избежание трагедии.