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13:20 12.03.2022

Алматинцы собрались на митинге о традиционных семейных ценностях

митинг Алматы Фото: pixabay
По разным оценкам, на митинге в Алматы собрались от 20 до 40 человек. Участники высказались за традиционное разделение ролей в семье и воспитание детей, сообщает Zakon.kz.

В Алматы проходит митинг на тему традиционного воспитания детей, роли женщины в обществе, влияния пропаганды на подрастающее поколение и семейных ценностей.

Алматы митинг

Фото: t.me/sputnikKZ

Изначально тема митинга была другой: «Нет пути организациям, препятствующим развитию страны, разрушающим молодое поколение и семьи».

Алматы митинг

Фото: t.me/sputnikKZ

Организаторы митинга отметили, что под «препятствующими развитию Казахстана» они имеют в виду общественную организацию Feminita, сторонники которой провели митинг 8 марта.

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По разным оценкам, на митинге собрались от 20 до 40 человек. На месте присутствует полиция.

Алматы митинг

Фото: t.me/sputnikKZ

Алматы митинг семья

Фото: t.me/sputnikKZ

Данияр Кунафин
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