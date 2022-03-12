Алматинцы собрались на митинге о традиционных семейных ценностях

В Алматы проходит митинг на тему традиционного воспитания детей, роли женщины в обществе, влияния пропаганды на подрастающее поколение и семейных ценностей.

Фото: t.me/sputnikKZ

Изначально тема митинга была другой: «Нет пути организациям, препятствующим развитию страны, разрушающим молодое поколение и семьи».

Фото: t.me/sputnikKZ

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Организаторы митинга отметили, что под «препятствующими развитию Казахстана» они имеют в виду общественную организацию Feminita, сторонники которой провели митинг 8 марта.

По разным оценкам, на митинге собрались от 20 до 40 человек. На месте присутствует полиция.

Фото: t.me/sputnikKZ