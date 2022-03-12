13:20 12.03.2022
Алматинцы собрались на митинге о традиционных семейных ценностях
Фото: pixabay
По разным оценкам, на митинге в Алматы собрались от 20 до 40 человек. Участники высказались за традиционное разделение ролей в семье и воспитание детей, сообщает Zakon.kz.
В Алматы проходит митинг на тему традиционного воспитания детей, роли женщины в обществе, влияния пропаганды на подрастающее поколение и семейных ценностей.
Изначально тема митинга была другой: «Нет пути организациям, препятствующим развитию страны, разрушающим молодое поколение и семьи».
Фото: t.me/sputnikKZ
Организаторы митинга отметили, что под «препятствующими развитию Казахстана» они имеют в виду общественную организацию Feminita, сторонники которой провели митинг 8 марта.
Фото: t.me/sputnikKZ
Митинг за участие женщин в политике прошел в Алматы
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По разным оценкам, на митинге собрались от 20 до 40 человек. На месте присутствует полиция.
Фото: t.me/sputnikKZ
Фото: t.me/sputnikKZ