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17:37 12.03.2022

Михаил Кукушкин уступил сопернику в первом круге турнира в США

теннисист Фото: olympic.kz
В Индиан-Уэллсе в эти дни проходит международный теннисный турнир серии Masters, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, казахстанский теннисист не смог пробиться во второй круг соревнований. В матче первого круга Кукушкин уступил представителю США Томми Полу.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 4:6.

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