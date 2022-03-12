17:37 12.03.2022
Михаил Кукушкин уступил сопернику в первом круге турнира в США
Фото: olympic.kz
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, казахстанский теннисист не смог пробиться во второй круг соревнований. В матче первого круга Кукушкин уступил представителю США Томми Полу.
Встреча завершилась со счетом 4:6, 4:6.
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