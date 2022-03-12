Ливень, метель и сильный ветер ожидаются в Казахстане

На севере Кызылординской области синоптики прогнозируют гололед, туман. Ветер западный, днем в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.

В центре, на юге Актюбинской области ожидается низовая метель.

В Алматы – сильный дождь.

На севере, западе Мангистауской области – туман, гололед. В Актау ночью и утром – гололед.

На западе Западно-Казахстанской области – туман.

На юге, северо-востоке Костанайской области – низовая метель. На юге области – туман. Ветер северо-восточный, северный, на юге области порывы 15-20 м/с.

В южной половине Акмолинской области – низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный в южной половине области, 15-20 м/с.

На востоке, в горных районах Восточно-Казахстанской области – сильные осадки (преимущественно снег). Ночью и утром на западе, севере области туман. Днем в центре, на юге, востоке области низовая метель. Ветер северо-восточный, днем в центре, на юге, востоке области 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

В Нур-Султане временами – низовая метель. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области – сильные осадки (дождь, снег). В горных и предгорных районах гроза. Ветер юго-западный, в горных районах 15-20 м/с. В Шымкенте временами гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Карагандинской области – гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на севере области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области туман. В Караганде – гололед, низовая метель. В Жезказгане – гололед.

На юге Павлодарской области – низовая метель. Ветер северо-восточный, ночью на юге, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре утром и днем ветер северо-восточный, порывы 15-18 м/с.

На юге Северо-Казахстанской области – низовая метель.

На юге, севере, в горных районах Жамбылской области – сильные осадки (преимущественно дождь). На севере области, в горных районах туман, гололед. На юге, севере области и в горных районах гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, временами 23 м/с. В Таразе временами гроза. Ночью и утром 15 марта туман.