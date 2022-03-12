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23:07 12.03.2022

Эксперт назвал главные условия для повышения продуктивности на работе

совещание Фото: pixabay
Проректор по учебной работе Университета 2035 Олег Сулименко считает, что правильное планирование задач, определение лучшего времени для их выполнения и грамотное распределение нагрузки способны увеличить масштаб полезной работы каждого отдельного сотрудника, передает Zakon.kz.

В интервью gazeta.ru Сулименко отметил, что продуктивность зависит от многих факторов – от мотивации и настроения до температуры воздуха в рабочем помещении и освещения. Однако устранение внутренних и внешних барьеров может оказаться бесполезным, если работник не умеет планировать свои задачи. Поэтому эксперт рекомендует составлять план работы на день, выделив в нем несколько приоритетных задач, установить дедлайны и не отвлекаться на выполнение мелких дел.

Также, по мнению специалиста, сотруднику важно правильно выбирать время для работы над приоритетными задачами. По словам Сулименко, стоит учитывать пик уровня своей концентрации и мотивации. Одним легче работать утром, другим – после обеда.

Кроме того, важным фактором для повышения продуктивности является правильное распределение рабочей нагрузки. Выполнение сложных задач одна за другой и без перерывов на отдых, напротив, может негативно отразиться на продуктивности, эмоциональном и физическом состояниях.

Существует много техник тайм-менеджмента. Но все они говорят о том, что перерывы в работе необходимы, особенно при выполнении крупных задач. Во время отдыха можно набраться новых сил и энергии, отвлечься: например, почитать, пообщаться с коллегами, сделать физические упражнения, прогуляться. Это поможет вернуться к решению задач в более бодром состоянии и лучше сконцентрироваться на их выполнении, – заключил эксперт.
Елена Беляева
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