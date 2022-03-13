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01:36 13.03.2022

Криштиану Роналду установил новый рекорд по количеству голов в официальных матчах

футболист Фото: Instagram/cristiano
Португальский нападающий, выступающий за английский «Манчестер Юнайтед», забил 805-й и 806-й гол в карьере и побил рекорд австрийского и чехословацкого нападающего Йозефа Бицана по числу забитых мячей в официальных играх, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, 37-летний Роналду установил это достижение в матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма». На данный момент счет в матче 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед». У «Тоттенхэма» отличился Гарри Кейн.

Португалец забил 135 голов в составе «Манчестер Юнайтед». Также на его счету 5 мячей за португальский «Спортинг», 450 голов в составе испанского «Реала», 101 гол за итальянский «Ювентус» и 115 голов за сборную Португалии.

Португальский форвард является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Роналду - лучший бомбардир в истории национальных сборных, лучший бомбардир чемпионатов Европы, лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, а также лучший бомбардир в истории «Реала». Вместе со сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2019), также в его активе серебро и бронза европейских первенств.

Согласно информации Международной федерация футбола (ФИФА), Бицан является автором «около 805 голов», точное число забитых мячей остается неизвестным. Бицан выступал с 1931 по 1957 год, нападающий играл за чехословацкие клубы «Славия», «Сокол Шкода», пражское «Динамо» и «Спартак» из Брно. Также Бицан выступал за австрийские «Рапид» и «Адмиру».

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Елена Беляева
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