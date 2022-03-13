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08:28 13.03.2022

Мужчина с ножом напал на сотрудниц музея современного искусства в Нью-Йорке

Нападение в музее Фото: pixabay
В нью-йоркском Музее современного искусства двоих работников порезал ножом их бывший коллега, сообщает Zakon.kz.

Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет, передает телеканал ABC News.

По его сведениям, инцидент произошел около 16:15 по местному времени (3:15 по времени Нур-Султана), когда, предположительно, бывший сотрудник напал с ножом на двух работниц музея. Обе пострадавшие доставлены в больницу. Преступнику удалось скрыться, в настоящее время его ищет полиция.

Правоохранители провели эвакуацию людей из музея и перекрыли прилегающие к нему улицы.

Власти считают произошедшую атаку спланированной.

Константин Вноровский
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