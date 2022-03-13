Вице-министр МИОР: Главная цель – создание возможностей для развития молодежи

По словам вице-министра информации и общественного развития РК Александра Данилова, Zhas Project смог в значительной мере дать ответ на запрос казахстанской молодежи: открытие социального бизнеса, обеспечение рабочими местами разных категорий молодых людей.

Проект предоставил нашей молодежи новые социальные лифты, позволил развить жизненно важные навыки и внести вклад в развитие социально-экономической жизни страны. Косвенными бенефициарами стало множество специалистов и организаций, вовлеченных в различные стадии реализации проекта, – это менторы, тренеры, организации, а также работники сферы молодежной политики. Вице-министр информации и общественного развития РК Александр Данилов

По словам вице-министра, деятельность по реализации молодежной политики в стране должна строиться на принципах максимальной открытости и вовлечения общественности не только в обсуждение актуальных вопросов, но и в реализацию инициатив, важен пересмотр принципов взаимодействия с молодыми людьми.

Главная цель – создание возможностей для развития молодых людей и их вовлечение в процессы принятия решений на самых разных уровнях. Важно перейти к сервисной модели взаимодействия с молодежью: государство должно создавать платформы для реализации потенциала каждого, молодежь сама должна определять стратегические приоритеты для работы с ней. Ведь именно в молодом возрасте каждый из нас имеет максимальное количество разных вариантов роста. Также важно поощрение самостоятельности молодежи, в том числе проведение анализа эффективности государственных программ при помощи активных молодых людей. Вице-министр информации и общественного развития РК Александр Данилов

Отметим, на данный момент Министерством информации и общественного развития прорабатывается вопрос о продолжении реализации проекта в обновленном формате. Проект планируется направить на поддержку представителей социально уязвимой молодежи, жителей отдаленных сел и моногородов, молодых женщин, в том числе в декретном отпуске, и людей с ограниченными возможностями.