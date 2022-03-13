21:39 13.03.2022
Передозировку витаминами назвали одной из причин возникновения рака
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Доктор Татьяна Шаповаленко заявила, что исследования, проведенные за последние несколько лет, показали — витамины полезны лишь в том случае, если в организме существует их нехватка. В остальных случаях они способны привести к смертельному заболеванию, передает Zakon.kz.
Постоянный прием витаминов А, С и Е повышает риск развития злокачественных опухолей. Для того чтобы узнать, каких витаминов не хватает, необходимо сдать соответствующие анализы, – рассказала главный врач Клинической больницы № 1 МЕДСИ «АиФ».
По словам специалиста, суточная потребность в витамине А не должна превышать 900-3000 микрограмм, витамина С – 9- миллиграмм, а витамина Е – 10-30 миллиграмм.
Отмечается, что ежегодно во всем мире у более чем 10 млн человек диагностируют рак.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.