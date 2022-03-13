Передозировку витаминами назвали одной из причин возникновения рака

Постоянный прием витаминов А, С и Е повышает риск развития злокачественных опухолей. Для того чтобы узнать, каких витаминов не хватает, необходимо сдать соответствующие анализы, – рассказала главный врач Клинической больницы № 1 МЕДСИ «АиФ».

По словам специалиста, суточная потребность в витамине А не должна превышать 900-3000 микрограмм, витамина С – 9- миллиграмм, а витамина Е – 10-30 миллиграмм.

Отмечается, что ежегодно во всем мире у более чем 10 млн человек диагностируют рак.