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Законодательство РК
11:00 14.03.2022

Два ДП и три ДКНБ оставили с оружием во время беспорядков: начато 7 уголовных дел

оружие Фото: Zakon.kz
По данным следствия, начальники двух департаментов полиции и трех департаментов КНБ оставили здания с оружием во время январских беспорядков, сообщил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, передает корреспондент Zakon.kz.
Установлено, что 5 января начальники двух департаментов полиции и трех департаментов КНБ в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои здания, в том числе с оружием. По этим фактам возбуждено семь уголовных дел. Основной объем следственных действий по ним завершен. Начальник ДКНБ Алматы Мажилов арестован.Берик Асылов

По словам генпрокурора, в отношении других лиц сейчас проводится сбор и анализ доказательств.

Также расследуется еще одно уголовное дело по факту превышения полномочий бывшим руководством Министерства обороны. Экс-министр взят под стражу. Расследование продолжается. 

Тамила Языкова
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