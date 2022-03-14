11:00 14.03.2022
Два ДП и три ДКНБ оставили с оружием во время беспорядков: начато 7 уголовных дел
Фото: Zakon.kz
По данным следствия, начальники двух департаментов полиции и трех департаментов КНБ оставили здания с оружием во время январских беспорядков, сообщил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, передает корреспондент Zakon.kz.
Установлено, что 5 января начальники двух департаментов полиции и трех департаментов КНБ в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои здания, в том числе с оружием. По этим фактам возбуждено семь уголовных дел. Основной объем следственных действий по ним завершен. Начальник ДКНБ Алматы Мажилов арестован.Берик Асылов
По словам генпрокурора, в отношении других лиц сейчас проводится сбор и анализ доказательств.
Также расследуется еще одно уголовное дело по факту превышения полномочий бывшим руководством Министерства обороны. Экс-министр взят под стражу. Расследование продолжается.