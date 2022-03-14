Правила по туристской деятельности в нацпарках утвердили в РК

Туристская и рекреационная деятельность в национальных парках осуществляется непосредственно национальным парком при наличии у него лицензии на туристскую операторскую деятельность, а также физическими и юридическими лицами, оказывающими туристские услуги.

Указывается, что для осуществления такой деятельности участки национальных парков предоставляются физическим и юридическим лицам в долгосрочное пользование на срок до 25 лет и краткосрочное пользование на срок до пяти лет.

Участки национальных парков, на территории которых расположены дороги и стоянки для автотранспортных средств, туристские тропы, маршруты, в пользование не предоставляются.

При этом говорится, что физические и юридические лица на участках, предоставленных в пользование, принимают туристов и обеспечивают внесение обязательных платежей за своих работников и посетителей за использование особо охраняемых природных территорий.

Проектирование туристской тропы, маршрута предусматривает проведение обследования территории ее прохождения и включает:

расчет необходимого количества зимовок, бивачных стоянок (полян), стоянок для транспорта, кемпингов, палаточных лагерей, смотровых площадок, пунктов фотографирования и общественного питания, туристского инвентаря, снаряжения и транспортных средств; определение потребности в инструкторах по туризму, экскурсоводах, гидах и организацию их подготовки, разработку рекламно-информационных материалов с описанием маршрута; расчет рекреационной нагрузки.

Полный текст правил можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 22 марта 2022 года.