ХК «Айсулу» в шаге от тройки лидеров ЕЖХЛ

Алматинские хоккеистки одержали уверенную победу в матче регулярного чемпионата Европейской женской хоккейной лиги (ЕЖХЛ) против словацкой «СКП Братиславы». Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу казахстанского коллектива. Успех алматинской дружине принесли Малика Алдабергенова, Брианна Берндсен, Барбора Паточкова (дубль) и Пернеш Ашимова. Гол престижа у проигравшей команды забила Никола Янекова.

После победы над «СКП Братислава», подопечные Александра Мальцева расположились на четвертой строчке турнирной таблицы ЕЖХЛ, в их активе 38 баллов. «Айсулу» уступает всего лишь одно очко клубу EHV Sabres Vienna (на третьем месте).

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