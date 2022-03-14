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12:21 14.03.2022

ХК «Айсулу» в шаге от тройки лидеров ЕЖХЛ

Хоккей ЕЖХЛ Фото: vk/whc_aisulu
Казахстанский коллектив «Айсулу» переиграл словацкий хоккейный клуб «СКП Братислава» в матче Европейской женской хоккейной лиги. Данной победой казахстанские хоккеистки вплотную приблизились к списку лидирующих команд в ЕЖХЛ, сообщает Zakon.kz.

Алматинские хоккеистки одержали уверенную победу в матче регулярного чемпионата Европейской женской хоккейной лиги (ЕЖХЛ) против словацкой «СКП Братиславы». Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу казахстанского коллектива. Успех алматинской дружине принесли Малика Алдабергенова, Брианна Берндсен, Барбора Паточкова (дубль) и Пернеш Ашимова. Гол престижа у проигравшей команды забила Никола Янекова.

После победы над «СКП Братислава», подопечные Александра Мальцева расположились на четвертой строчке турнирной таблицы ЕЖХЛ, в их активе 38 баллов. «Айсулу» уступает всего лишь одно очко клубу EHV Sabres Vienna (на третьем месте).

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