По публикациям в Facebook можно предсказать внезапную смерть от эпилепсии — ученые

Соответствующее исследование провели ученые из Бингемтонского университета (США).

Как отмечает gazeta.ru, синдром внезапной смерти при эпилепсии — это внезапная, неожиданная, нетравматическая смерть больного, страдавшего эпилепсией.

Ученые исследовали историю публикаций в Facebook шести пользователей с диагнозом «эпилепсия», которые позднее погибли от этого синдрома, опираясь на анализ других признаков, возникающих перед внезапной смертью при эпилепсии.

Автор данной работы Рион Корреа пояснил, что во время научного эксперимента специалисты попытались выяснить, растет ли объем текстов перед кончиной пациента от синдрома скорой смерти при эпилепсии.

Мы обнаружили, что у пяти человек в последние дни число написанных слов было значительно больше, чем обычно. Автор научной работы Рион Корреа

Кроме того, наблюдались изменения характера слов и настроения пишущего за несколько недель до смерти. Это стало заметно благодаря изучению публикаций с помощью машинного обучения.

Ученые считают, что разработанный метод можно применить к любым данным о цифровом поведении, например, проанализировать характер информации в чатах, или смс, историю телефонных звонков.

Специалисты планируют расширить испытания в масштабе клинических исследований на большей выборке пациентов.