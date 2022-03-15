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16:40 15.03.2022

«Реал» и «Барселона» идут к «Эль-Класико» на сериях побед

Футбол Реал - Барса Фото: Instagram/realmadrid
20 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» пройдет очередное «Эль-Класико» европейского футбола между грандами испанского чемпионата – «Реалом» и «Барселоной», сообщает Zakon.kz.

Это будет 282-е противостояние между двумя великими клубами. Оба испанских суперклуба подходят к данному противостоянию с хорошими показателями, сериями без поражений. Накануне «Реал», переиграв «Мальорку» – 3:0, продлил серию побед во всех турнирах до пяти игр. А в общей сложности королевский клуб не проигрывает в Ла Лиге больше двух месяцев, с 8 января у них шесть побед и две ничьи.

Подопечные Карло Анчелотти 20 марта принимают «Барсу», которая в испанском первенстве терпела поражение 4 декабря 2021 года и с тех пор добилась восьми побед и четыре раза сыграла вничью.

В предыдущем 281 матче 115 раз выигрывала каталонская команда, 104 раза успех был на стороне королевского клуба, и 62 игры завершились вничью.

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Куандык Шынасилов
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