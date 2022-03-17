Женская сила: как отбиться от нападающего и сохранить жизнь

По словам эксперта, напасть могут на кого угодно, вне зависимости от возраста и спортивной подготовки. Тем не менее в зоне повышенного риска находятся дамы, излучающие неуверенность и страх.

Должно быть понятие внутреннего стержня, умение излучать «слоновье» спокойствие. Это не про безразличие к окружающему миру, а, наоборот, про готовность ко всему. Научитесь прогнозировать возможное развитие ситуации, «показывать зубы». Не позволяйте потенциальным агрессорам думать, что им все сойдет с рук. Жанна Оспан

Под ударом нередко оказываются люди, в прошлом уже пережившие насилие и как будто «застрявшие» в своей травме. В этом случае справиться с проблемой поможет только работа с психологом.

Профилактика насилия

Советы по безопасности хоть и не новы, но нуждаются в повторении. Специалист рекомендует не ходить по улицам в одиночку поздним вечером и ранним утром, завести привычку внимательно следить за окружающей средой.

Вот как мы, например, обычно заходим в подъезд? Не смотрим по сторонам, идем, не оборачиваясь. Сразу открываем дверь в квартиру, не проверив, есть ли кто-то на площадке. Ничего не видим и не слышим: капюшон, шапка, наушники. Так выглядит легкая жертва для преступника. Жанна Оспан

Также Жанна рекомендует заранее продумывать маршруты, адекватно оценивать окружение, с осторожностью относиться к новым знакомствам. Например, не встречаться с малознакомыми людьми на своей или их территории – выбрать кафе или любое общественное место. Не садиться в машину к незнакомым или малознакомым мужчинам – лучше вежливо отказаться и добраться до нужной локации на такси. Когда собираетесь куда-то, необходимо поставить в известность хотя бы одного человека о месте, цели своего визита, приглашающей стороне и планируемом времени возвращения домой, отмечает инструктор.

Если едете в такси, даже официального перевозчика, и чувствуете себя некомфортно, спокойно попросите остановить машину и выходите из салона. Можно использовать благовидный предлог – стало плохо, изменились планы. Важно не вступать с водителем в полемику, не кричать на него, не проявлять агрессию. Жанна Оспан

На улице всегда следует держать под рукой средства самозащиты – перцовый баллончик или хотя бы связку ключей.

Надо понимать, что тот же баллончик практически бесполезен, если лежит в недрах сумочки, и его перед применением еще нужно отыскать. Скорее всего, в случае нападения у вас не будет столько времени. Жанна Оспан

Нож в целях самообороны лучше с собой не носить, рекомендует инструктор, высока вероятность лишь усугубить положение, позволив использовать это оружие против вас.

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Проработка реакции на опасность

Есть три основные физиологические реакции на стрессовую ситуацию – «бей», «беги» и «замри». Какая из них сработает, во многом зависит от опыта конкретного человека, его установок. Нередки случаи, когда женщины, вместо того чтобы закричать, позвать на помощь, хотя бы попытаться вырваться, наоборот, столбенеют и не могут даже пошевелиться.

Здесь, опять же, речь о целенаправленной работе с психологами. Если была в прошлом травматичная ситуация, нужно «перепрожить» ее, «перезаписать» в контролируемом формате. Вдобавок стоит посвятить время изучению хотя бы базовых навыков самообороны, чтобы в случае чего вы не растерялись. Впрочем, к сожалению, бывают в жизни такие обстоятельства, при которых не остается выбора – только замереть. К примеру, если вам приставили нож к горлу, как бы ужасно ни звучало, лучше не сопротивляться и делать, что говорят преступники. То же – с огнестрельным оружием. Так вы получите шанс на сохранение жизни. Жанна Оспан

Как отбиться

Выше уже было сказано о важности внимательного отношения к окружающему миру. Нужна она для того, чтобы в случае опасности выиграть хотя бы одну секунду «форы», иметь возможность молниеносно сориентироваться.

Вам в одно мгновение нужно успеть сообразить, откуда последует атака, куда бежать. Поэтому я и сказала, что лучше потренироваться заранее. Это должно работать на рефлекторном уровне. Жанна Оспан

Хороший вариант, по мнению инструктора, – отвлекающий маневр. Громко скажите какую-нибудь глупость, не относящуюся к происходящему, ведите себя странно, изо всех сил закричите в лицо противнику. Цель – сбить его с толку. Человек, спланировавший нападение, имеет в голове определенный сценарий развития событий, который следует разрушить.

Если агрессор уже напал, нужно попытаться вывести его из строя. Для этого подойдут любые имеющиеся средства и ресурсы. Жанна рекомендует использовать для этого любые возможные способы: ногти, ключи, дамскую сумочку, перцовый баллончик. Необходимо ориентироваться на локацию и свое расположение относительно противника.

Допустим, вы стоите у двери и к вам подошли со спины. Об эту самую дверь вас могут попытаться ударить лицом – не дайте этого сделать, группируйтесь, выставляйте руки. Резко повернитесь на нападающего и бейте. Желательно – в пах и со всей силы. Но надо учитывать, что, если промахнетесь, только вызовете раздражение. Жанна Оспан

Эффективны также удары в висок, давление пальцами или ногтями на глаза. Схватите нападающего за нос, гениталии и прокрутите. Вызовите болевые ощущения, чтобы он ослабил хватку, и вы могли вырваться, рекомендует инструктор.

Давайте разберем распространенные варианты. Если схватили за руки, можно ослабить захват противника. Расслабьте руку до состояния, будто держите ею сумочку. Не пытайтесь дергать руку на себя – тяните в его сторону и получите возможность поднять локоть. Прокрутите кисть вокруг своей оси – это заставит человека выпустить вашу руку. Только перед этим нужно отвлечь внимание от схваченной руки. Сознание не может находиться в двух местах одновременно. Если вас пытаются уронить на спину, падайте и сразу хватайте за нос, гениталии, тяните на себя, поверните по часовой стрелке. Затем оттолкните, пните и бегите. Если вас пытаются уронить на живот, работайте локтями, брыкайтесь, постарайтесь развернуться хотя бы боком при падении. Когда падаете, выставляйте ладони вперед. Руки зажаты за спиной? Пинайтесь, пытаясь попасть каблуком в кость ноги, бейте головой в нос, дергайте плечами. Важно высвободить руки, перевернуться и скинуть агрессора. Жанна Оспан

Как только удастся дестабилизировать врага и освободиться, инструктор рекомендует убегать как можно быстрее. При этом нужно шуметь, звать на помощь, кричать: «Пожар!». Повышенное внимание с высокой вероятностью удержит нападающего от дальнейшего преследования.