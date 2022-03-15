Проблема 13 тысяч семей-дольщиков решена в столице

Из 16 тысяч семей-дольщиков решили проблему 13 тысяч. По оставшимся долгостроям ведем системную работу. Во время объезда непосредственно на местах встретился с дольщиками проблемных долгостроев: ЖК «Садовые кварталы», «Комсомольский» и «Аниса». В общей сложности в трех многоквартирных жилых комплексах-долгостроях насчитывается порядка 1,5 тысяч семей-дольщиков. Коротко остановлюсь по данным объектам долевого строительства. Алтай Кульгинов

Фото: Александр Куприенко

ЖК «Садовые кварталы» – строительство началось еще в 2013 году. Уже в 2014 году строительство остановилось на уровне свай.

С дольщиками данного долгостроя ранее мы встречались буквально только у котлована. На сегодня же проделана масштабная работа: провели техобследование, возобновили строительство, и, что самое важное – привлекли инвестора. Из бюджета средства на завершение строительства ЖК «Садовые кварталы» не выделялись, строительство объекта ведется за счет средств частного инвестора. Аким Нур-Султана

ЖК «Комсомольский» был признан проблемным семь лет назад, здесь квартиры приобрели свыше 600 семей-дольщиков. На сегодняшний день на объекте уже ведутся работы по монтажу витража, лифтового оборудования, остеклению оконных проемов, прокладке инженерных сетей и др.

Фото: Александр Куприенко

ЖК «Аниса» – долгострой с восьмилетней историей. На этот объект мы также привлекли инвестора, который завершает долгострой за счет собственных средств. К примеру, в блоках 1 и 2 ведутся работы по кладке стен и перегородок, в блоках 5 и 6 – монолитные работы. Алтай Кульгинов

Фото: Александр Куприенко

Завершение объектов долевого строительства находится на личном контроле у главы государства.

Фото: Александр Куприенко

Если на лето 2019 года насчитывалось 150 проблемных многоквартирных жилых комплексов, то 90 из них уже завершили. По оставшимся долгостроям имеется пошаговый план мероприятий, – заключил аким столицы.