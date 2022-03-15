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17:33 15.03.2022

Подъем уровня воды ожидается на реках трех областей Казахстана

рк, три области, реки, вода, подъем, казгидромет, штормовое предупреждение Фото: pixabay
В предгорных районах Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей ожидается подъем уровня воды на реках, передает Zakon.kz.
В период 16-18 марта в предгорных районах Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках.РГП «Казгидромет»

Как отмечается, это связано с прогнозом сильных смешанных осадков в горах (преимущественно – дождя).

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