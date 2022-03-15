Подъем уровня воды ожидается на реках трех областей Казахстана

В период 16-18 марта в предгорных районах Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках. РГП «Казгидромет»

Как отмечается, это связано с прогнозом сильных смешанных осадков в горах (преимущественно – дождя).