Школьник из Петропавловска выманивал деньги в интернете, представляясь девушкой

Как сообщает Петропавловск.news, в полицию с заявлением о мошенничестве в интернете обратились несколько жителей Петропавловска. По их словам, знакомство в соцсети с некоей привлекательной девушкой заканчивалось просьбой дать взаймы с ее стороны. Деньги она не возвращала. Суммы ущерба при этом варьируются от 13 до 316 тыс. тенге.

Городская криминальная полиция установила, что страничка фейковая. Ее создатель использовал случайное имя и фото из интернета. Правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого – 16-летнего парня. Сейчас он отпущен под поручительство родителей.

Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса РК «Мошенничество». На сегодня в деле четыре эпизода, полицейские работают над уточнением круга пострадавших.