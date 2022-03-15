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Законодательство РК
18:42 15.03.2022

Школьник из Петропавловска выманивал деньги в интернете, представляясь девушкой

Мобильный телефон Фото: pixabay
16-летний подросток завел фейковый аккаунт в соцсети и «занимал» деньги у мужчин, передает Zakon.kz.

Как сообщает Петропавловск.news, в полицию с заявлением о мошенничестве в интернете обратились несколько жителей Петропавловска. По их словам, знакомство в соцсети с некоей привлекательной девушкой заканчивалось просьбой дать взаймы с ее стороны. Деньги она не возвращала. Суммы ущерба при этом варьируются от 13 до 316 тыс. тенге.

Городская криминальная полиция установила, что страничка фейковая. Ее создатель использовал случайное имя и фото из интернета. Правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого – 16-летнего парня. Сейчас он отпущен под поручительство родителей.

Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса РК «Мошенничество». На сегодня в деле четыре эпизода, полицейские работают над уточнением круга пострадавших.

Ирина Мишура
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