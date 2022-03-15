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Законодательство РК
20:01 15.03.2022

Вопрос обеспечения казахстанцев лекарствами рассмотрели в правительстве

Обеспечение лекарствами Фото: прессс-лужба премьер-министра
В Үкімет Үйі состоялось очередное заседание оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. На заседании были рассмотрены вопросы по обеспечению лекарственными средствами, сообщает Zakon.kz.

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният проинформировала о ситуации в этой сфере, передает пресс-служба премьер-министра.

В настоящее время в восьми регионах республики – Алматы, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Павлодарской, Костанайской, Акмолинской, Туркестанской областях – функционируют стабилизационные фонды лекарственных средств на сумму свыше 5 млрд тенге. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

В остальных девяти регионах сформирован запас лекарственных средств в крупных оптовых аптечных складах.

Вопросы, связанные с обеспечением лекарственными средствами, находятся на особом контроле, сообщила глава Минздрава.

Константин Вноровский
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