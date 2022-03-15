20:01 15.03.2022
Вопрос обеспечения казахстанцев лекарствами рассмотрели в правительстве
Фото: прессс-лужба премьер-министра
В Үкімет Үйі состоялось очередное заседание оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. На заседании были рассмотрены вопросы по обеспечению лекарственными средствами, сообщает Zakon.kz.
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният проинформировала о ситуации в этой сфере, передает пресс-служба премьер-министра.
В настоящее время в восьми регионах республики – Алматы, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Павлодарской, Костанайской, Акмолинской, Туркестанской областях – функционируют стабилизационные фонды лекарственных средств на сумму свыше 5 млрд тенге. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният
В остальных девяти регионах сформирован запас лекарственных средств в крупных оптовых аптечных складах.
Вопросы, связанные с обеспечением лекарственными средствами, находятся на особом контроле, сообщила глава Минздрава.