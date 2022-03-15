WSJ: Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о продаже нефти за юани

При этом, как уточнили источники, переговоры о нефтяных контрактах ведутся около шести лет, но сейчас они ускорились.

В статье говорится, что сейчас Эр-Рияд ставит под сомнение давние обязательства Вашингтона перед королевством в этой области. В частности, саудовцев беспокоит слабая поддержка США в борьбе с йеменскими хуситами, а также намерения Белого дома вернуться к ядерной сделке с Ираном. Также утверждается, что в Саудовской Аравии были шокированы уходом американцев из Афганистана.

Китай покупает более 25% нефти, которую экспортирует Саудовская Аравия. Если бы эти поставки были оплачены юанями, то эти продажи укрепили бы глобальное положение китайской валюты.

Саудовская Аравия экспортирует около 6,2 млн баррелей сырой нефти в день, и для нее было бы серьезным шагом начать продавать хотя бы часть этого объема за юани. Большая часть мировых продаж нефти — около 80% — осуществляется в долларах, и саудиты также продавали ее исключительно за американскую валюту, начиная с 1974 года, когда была заключена сделка с администрацией Никсона, включавшая и гарантии безопасности для королевства.