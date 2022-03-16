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10:39 16.03.2022

«Атлетико» и «Бенфика» прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Футбол 1/4 ЛЧ Фото: Instagram/championsleague
В футбольной Лиге чемпионов прошли два ответных матча стадии 1/8 финала, в которых успех сопутствовал мадридскому «Атлетико» и «Бенфике» из Португалии, сообщает Zakon.kz.

Мадридский клуб в гостевой игре встречался с «Манчестер Юнайтед» и праздновал успех с минимальным счетом – 1:0.

Победу испанцам принес бразильский легионер Ренан Лоди на исходе первого тайма. Напомним, первая игра этих команд в Испании завершилась ничьей – 1:1.

Футбол ЛЧ 1/8 финала

Фото: Instagram/championsleague

Португальская «Бенфика» также на выезде в Нидерландах со счетом 1:0 обыграла «Аякс».

Автором единственного гола стал Дарвин Нуньес. Первый поединок, который прошел 24 февраля, закончился ничьей – 2:2. В итоге «Бенфика» прошла дальше, выиграв с общим счетом в серии 3:2. 

Поздно вечером 16 марта состоятся последние два матча 1/8 финала ЛЧ, в которых сыграют «Лилль» – «Челси» и «Ювентус» – «Вильярреал».

Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ-2022 состоится 18 марта. 

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Куандык Шынасилов
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