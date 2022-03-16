Факты пыток будут расследовать органы прокуратуры – президент РК

Сегодня участились обращения граждан и общественников по поводу необходимости ужесточения наказания за насилие в отношении женщин и детей. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре всесторонне изучить данный вопрос и решить эту проблему.

Также, по словам президента, нужно внедрить системный подход в расследование преступлений с пытками. Эту функцию Касым-Жомарт Токаев предложил закрепить за Генеральной прокуратурой.