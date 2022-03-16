Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:01 16.03.2022

Факты пыток будут расследовать органы прокуратуры – президент РК

Расследование пыток Фото: prokuror.gov.kz
Нужно внедрить системный подход в расследование преступлений с пытками. Эту функцию Касым-Жомарт Токаев предложил закрепить за Генеральной прокуратурой, передает Zakon.kz.

Сегодня участились обращения граждан и общественников по поводу необходимости ужесточения наказания за насилие в отношении женщин и детей. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре всесторонне изучить данный вопрос и решить эту проблему.

Также, по словам президента, нужно внедрить системный подход в расследование преступлений с пытками. Эту функцию Касым-Жомарт Токаев предложил закрепить за Генеральной прокуратурой.

Анастасия Стативкина
Послание президента – 2022 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Новый Казахстан: ключевые моменты Послания Касым-Жомарта Токаева
16.03.2022
Ситуация в Украине: Зеленский попросил о поставках систем ПВО, Россия исключена из Совета Европы
16.03.2022
Токаев поручил правительству и акимам принять меры по снижению безработицы
16.03.2022
Кому и где необходимо носить маски в Нур-Султане – новое постановление санврача
16.03.2022
Схрон с оружием и боеприпасами обнаружен на территории нацпарка в Алматы
16.03.2022
Главная Топ LIVE Все