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Законодательство РК
12:47 16.03.2022

Токаев подпишет указ о дебюрократизации госаппарата

указ о дебюрократизации Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что государственный аппарат должен оперативно реагировать на ситуации, неспешный стиль работы недопустим, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом глава государства сказал в своем Послании народу Казахстана.

В стремительно меняющихся условиях государственный аппарат должен оперативно реагировать на ситуацию, действовать предельно слаженно. Неспешный стиль принятия решений, чиновничий формализм здесь уже недопустимы. Необходимо полностью мобилизоваться, решения должны приниматься быстро, на основе реальных запросов бизнеса, граждан, максимум в течение трех дней, а желательно, в течение суток. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

По его словам, созданный при правительстве оперативный штаб должен одновременно работать как ситуационный центр, который в режиме реального времени проводит анализ информации, а также разработку конкретных экстренных мер. 

На системном уровне необходимо искоренить чрезмерную бюрократизацию, которая серьезно тормозит развитие страны. Ее масштабы настолько велики, что многие государственные структуры видят в этом суть своего существования. В ближайшее время мною будет подписан указ о дебюрократизации деятельности государственного аппарата. Он станет отправной точкой кардинального пересмотра внутренних процедур в госорганах.Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент заявил, что у акимов не должно быть больше трех заместителей. Кроме того, теперь ближайшим родственникам президента запретят занимать должности политических госслужащих.

Тамила Языкова
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