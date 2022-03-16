14:00 16.03.2022
Нельзя допустить иностранного вмешательства в выборы в Казахстане – Токаев
Фото: akorda.kz
Чтобы не допустить влияния отдельных лиц на ход выборов, необходимо установить предельные размеры пожертвований в избирательные фонды, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава государства подчеркнул, что по Конституции и согласно международному праву любые выборы в Казахстане являются сугубо внутренним делом.
Но эта норма не исключает потенциальной попытки повлиять на их результат из-за рубежа. Учитывая эти факторы, общее нарастание различных гибридных угроз в мире, в том числе с использованием избирательных технологий, следует на законодательном уровне принять действенные меры по недопущению какой-либо возможности иностранного вмешательства в выборы в нашей стране.Касым-Жомарт Токаев
По словам президента, в первую очередь это касается обеспечения максимальной финансовой прозрачности в деятельности всех участников избирательных кампаний, будь то кандидаты, наблюдатели или средства массовой информации.
Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал, что треть депутатов Мажилиса будут избираться по мажоритарной системе.
Кроме того, в стране упростят процедуры регистрации партий.