Нельзя допустить иностранного вмешательства в выборы в Казахстане – Токаев

Глава государства подчеркнул, что по Конституции и согласно международному праву любые выборы в Казахстане являются сугубо внутренним делом.

Но эта норма не исключает потенциальной попытки повлиять на их результат из-за рубежа. Учитывая эти факторы, общее нарастание различных гибридных угроз в мире, в том числе с использованием избирательных технологий, следует на законодательном уровне принять действенные меры по недопущению какой-либо возможности иностранного вмешательства в выборы в нашей стране. Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, в первую очередь это касается обеспечения максимальной финансовой прозрачности в деятельности всех участников избирательных кампаний, будь то кандидаты, наблюдатели или средства массовой информации.

Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал, что треть депутатов Мажилиса будут избираться по мажоритарной системе.

Кроме того, в стране упростят процедуры регистрации партий.