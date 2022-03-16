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Законодательство РК
17:07 16.03.2022

Токаев подписал закон о ратификации протокола об общем рынке энергоресурсов ЕАЭС

Токаев подписал закон по сотрудничеству с ЕАЭС Фото: Zakon.kz
Глава государства подписал закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза)», сообщает Zakon.kz.

Протокол предусматривает принципы формирования, функционирования и развития общего электроэнергетического рынка Союза:

  • сотрудничество на основе равноправия, взаимной выгоды и ненанесения экономического ущерба любому из государств-членов;

  • соблюдение баланса экономических интересов производителей и потребителей электрической энергии;

  • приоритетное использование механизмов, основанных на рыночных отношениях и добросовестной конкуренции;

  • обеспечение беспрепятственного доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики; поэтапное формирование и развитие общего электроэнергетического рынка Союза на основе параллельно работающих электроэнергетических систем государств-членов;

  • осуществление торговли электрической энергией между субъектами государств-членов с учетом энергетической безопасности государств-членов.

Страны-участницы договора проводят работу по подготовке и согласованию правил функционирования общего электроэнергетического рынка Союза.

Как ранее пояснял министр энергетики, формирование общего рынка открывает возможности хозяйствующим субъектам государств-членов осуществлять торговлю электроэнергией между собой в рамках заключенных договоров.

Также предполагается создание механизма для урегулирования почасовых отклонений фактических поставок электрической энергии от плановых значений, что повысит ответственность за соблюдение согласованных графиков.

Эффект от создания рынка электроэнергии выразится в повышении эффективности использования генерирующих и передающих мощностей, росте объемов взаимной и внешней торговли электроэнергией.

Также предполагается, что повысится конкуренция среди энергопроизводящих организаций.

Лариса Черненко
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