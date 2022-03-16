Свыше 400 тыс. долларов пытались незаконно вывезти из Казахстана

В рамках выполнения указа президента РК «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» 15 марта текущего года пограничниками в Международном аэропорту города Алматы была пресечена попытка вывоза из страны свыше 400 тыс. долларов США, часть из которых была скрыта от досмотра в сумке с двойным дном, – сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Фото: пресс-служба КНБ РК

В период с 25 января 2022 года по настоящее время Пограничной службой КНБ предотвращен вывоз из страны незадекларированных наличных денег на сумму свыше 900 млн тенге.