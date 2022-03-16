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Законодательство РК
19:24 16.03.2022

Свыше 400 тыс. долларов пытались незаконно вывезти из Казахстана

конфискат Фото: Пресс-служба КНБ РК
Деньги были изъяты в Международном аэропорту города Алматы, передает Zakon.kz.
В рамках выполнения указа президента РК «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» 15 марта текущего года пограничниками в Международном аэропорту города Алматы была пресечена попытка вывоза из страны свыше 400 тыс. долларов США, часть из которых была скрыта от досмотра в сумке с двойным дном, – сообщили в пресс-службе КНБ РК.

конфискат

Фото: пресс-служба КНБ РК

В период с 25 января 2022 года по настоящее время Пограничной службой КНБ предотвращен вывоз из страны незадекларированных наличных денег на сумму свыше 900 млн тенге.

Елена Беляева
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